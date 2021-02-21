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Epic Games неоднократно подавала в антимонопольный комитет Европейской Комиссии иски о монополизации рынка Apple из-за удаления Fortnite из App Store. По их словам, компания злоупотребляет своими полномочиями, буквально лишая прибыли крупные компании.

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Valve тоже винят в монополизации Steam - компанию два раза штрафовали по этой причине. Правда, недавно выписанный штраф на 8 миллионов долларов для них не очень и то большая сумма, которую можно отбить меньше чем за месяц.

Apple написала обращение к Гейбу Ньэллу, попросив предоставить данные о продажах Steam, в том числе акционные предложения, периоды доступности игр и общий доход торговой площадки за последние 5 лет. Такие данные могли бы помочь компании в судебном процессе против Epic Games.

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Юристы Valve отказались выполнять просьбу Apple, заявив, что компания хочет втянуть их в конфликт с Epic Games, что им не нужно.

В последнее время Epic Games задабривает геймеров раздачами AAA игр в Epic Game Store, например, шутера Rage 2, который можно за бесплатно забрать до 25 февраля.