WhatsApp ограничит доступ к приложению всем несогласным с новыми правилами
WhatsApp собирается ограничить доступ к отправлению и принятию сообщений тем пользователям, которые не примут новые правила до 15 мая. При этом принимать звонки по-прежнему можно будет, но есть ли смысл пользоваться приложением, когда есть аналоги по типу Telegram, на который стали переходить после ввода новых правил в WhatsApp.
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Суть новых правил в том, что пользовательские данные: транзакции, номера телефонов, переписки, звонки и так далее будут переданы Facebook для более точного подбора персональной рекламы. Так как приложение принадлежит Facebook, такое требование вполне ясное.
Ещё стоит учесть, что по правилам WhatsApp неактивные в течение 4 месяцев аккаунты будут удаляться за бездействие. Получается, что отказавшись от новых правил, через 120 дней Ваш аккаунт удалят. Подобное правило есть и в Telegram, но там для удаления аккаунта нужно не заходить в мессенджер целый год.
Изначально WhatsApp хотели дать возможность принять новые правила до 8 февраля, но всё же решили продлить срок до мая.
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