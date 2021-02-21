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Apple AirPods по-прежнему остаются лучшими в своём сегменте и замены им не нашлось, поэтому число аксессуаров на наушники увеличивается. Так для тех, кто не хотел каждый раз доставать из бокса зарядки наушники, придумали цепочку, на которую можно их повесить. Правда, это создало новую проблему - батарейка не вечна, а заряжать наушники можно только в боксе.

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Проблема нашла своё решение - PodChain, устройство представляет собой цепочку, которая смотрится достаточно элегантно, хотя нельзя отрицать, что на деле с ушей просто будут свисать провода. В комплекте идёт компактный аккумулятор, который можно повесить на грудь, скрыв за футболкой, также его можно носить у всех на виду, как показано на фотографии выше.

Такое приспособление может обеспечить автономность устройства на 16 часов. Производитель не ориентируется на массовое производство, а покупка PodChain доступна на сервисе Indiegogo, аналог Kickstarter.

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