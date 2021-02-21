МВД совершило рекордную закупку техники для взлома смартфонов и чтения переписок
Министерство Внутренних Дел России объявило тендер на закупку комплексов, помогающих в копировании удалённой и скрытой информации с техники под различные операционные системы. Первый тендер был объявлен 16 февраля и его сумма была 17 миллионов рублей, через 4 дня новый тендер был уже на 24 миллиона рублей.
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Сам комплекс из себя представляет компактный ноутбук с SSD диском, разъёмом под проводной интернет, мышью и клавиатурой. Помимо этого на него должна быть уже установлена операционная система, адаптеры под подключение смартфонов, а также сам софт, позволяющий получать доступ к гаджетам и скачивать оттуда информацию в виде кода, которую уже позже можно будет декодировать.
Таким образом правоохранительных органы могут прочесть все совершённые действия на SIM карте, оставшиеся в памяти телефона и восстановить уже удалённые сообщения, звонки и так далее.
МВД РФ ежегодно закупает подобное оборудование, но в этом году тендеры на его покупку оказались рекордно большими.
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