Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Министерство Внутренних Дел России объявило тендер на закупку комплексов, помогающих в копировании удалённой и скрытой информации с техники под различные операционные системы. Первый тендер был объявлен 16 февраля и его сумма была 17 миллионов рублей, через 4 дня новый тендер был уже на 24 миллиона рублей.

реклама

Сам комплекс из себя представляет компактный ноутбук с SSD диском, разъёмом под проводной интернет, мышью и клавиатурой. Помимо этого на него должна быть уже установлена операционная система, адаптеры под подключение смартфонов, а также сам софт, позволяющий получать доступ к гаджетам и скачивать оттуда информацию в виде кода, которую уже позже можно будет декодировать.

Таким образом правоохранительных органы могут прочесть все совершённые действия на SIM карте, оставшиеся в памяти телефона и восстановить уже удалённые сообщения, звонки и так далее.

анонсы и реклама RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

МВД РФ ежегодно закупает подобное оборудование, но в этом году тендеры на его покупку оказались рекордно большими.