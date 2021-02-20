Энтузиаст сделал в GTA V реалистичную графику на современном уровне
Разработчик, увлекающийся моддингом, под ником Digital Dreams смог довести графику в GTA V на уровень 2021 года. Свои успехи в улучшении графики пользователь заснял на YouTube канал, видео имеет разрешения 4K, а создано благодаря дефицитной видеокарте RTX 3090.
реклама
Посмотрев видео выше, можно убедиться, что графика в игре если не обходит нынешние AAA тайтлы, то точно соответствует им. Графика максимально приближена к реальности, а ночной город может напоминать улицы Cyberpunk 2077. Особенного внимания стоит вода, которая крайней реалистична. Из минусов можно отметить лишь машины, которые на фоне дорог и окружения смотреться сильно выделяются.
Конечно, такое решение требует мощного компьютера, но есть и технические проблемы. Встроенные модификации не всегда совместимы друг с другом и могут привести к крашу игры, но это и понятно, ведь графическим апгрейдом занималась не команда профессионалов, а один человек.
Автор занимается улучшением графики в разных играх, например, последними его работами стали Witcher 3: Wild Hunt и Fallout 4.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила