Более тысячи человек заказали золотую PlayStation 5 стоимостью 500 000$
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Ранее была новость о выпущенной линейки IPhone от Caviar, стоимость коллекции из 6 смартфонов составила 10 миллионов долларов. Компания специализируется на выпуске техники с премиум-дизайном, особую популярность получала среди российских политиков и артистов, способных выложить несколько сотен тысяч долларов за смартфон или часы.
На этом Caviar не остановились, компания готова выпускать золотой PlayStation 5, облепленный с двух сторон золотыми панелями весом 5 килограмм. Стоимость такого эксклюзивного продукта составляет целых 500 тысяч долларов. Хотя озвученная стоимость действительно заставляет задуматься и переосмыслить ценность консоли, 1300 пользователей возжелали приобрести её, оставив заявки на официальном сайте.
Для более "бедного" слоя населения предусмотрен вариант без золота, но обшитый кожей на 8 000 долларов, помимо этого геймпад будет иметь карбоновые вставки.
Недавно энтузиасты, желающие поместить железо PlayStation 5 в оболочку PlayStation 2, обманули тысячи пользователей на предварительных заказах, когда объявили о закрытии своего проекта из-за давления со стороны сторонних компаний. Хотя деньги обещали вернуть, этого так и не случилось, а сайт стал недоступен.
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