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В iOS 14.5 добавлены смайлики бородатых женщин

Компания решила добавить стикеры с бородатыми женщинами и разнообразить "палитру" цветов.
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Apple активно работает над новой промежуточной версией IOS 14.5, добавляя хоть и незначительные, но полезные нововведения, правда, иногда копирующие функционал уже старых Android систем. Одна из полезных функций связана с Face ID, она позволяла разблокировать смартфон будучи в маске, но есть нюанс - для этого нужны Apple Watch.

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Помимо всего этого, компания решила разнообразить варианты эмодзи, а заодно угодить современным трендам, добавив эмоции людей с шести вариантами окраса. Всё бы ничего, но вдобавок появились варианты с бородатыми женщинами, и это явно не викинги с Assassin’s Creed Valhalla. На любой вкус и цвет, так сказать.

К превеликому счастью или сожалению, эмодзи состоят лишь из лица, поэтому ждать комбинаций мужчина-женщина в полный рост пользователям IPhone не придётся. На данный момент можно установить IOS 14.5 с недавно вышедшей beta 2.

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Известно, что уже полноценную OC IOS 15.0 владельцы IPhone 6, IPhone 6s, IPhone 6 Plus не получат, а в следующем году прекратится поддержка IPhone 7.

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apple iphone iphone 6 iphone 7 ios 14.5 ios 15
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Slow Mo
02:15
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Gringo
02:15
Майнеры - основной дестабилизирующий фактор. Если его убрать, цены гораздо быстрее придут в чувство.
После антимайнерской заплатки поставки GeForce RTX 3060 могут стать массовыми, а цена невысокой
Renegade1979
02:15
Шо, действительно всего 20 тыс.?! Ужз. Надеюсь залошники в Донецке так и не узнают как жестоко их налюбили ))
NVIDIA бросила вызов хакерам, заявив о неприступности антимайнерской блокировки GeForce RTX 3060
ego0550
02:15
Нет, 1660, 2060, 3060 и т.п. тоже прекрасно копают с профитностью сопоставимой с эфиром. Невыгодно только на паскалях и более старых картах. Все амперы и тьюринги выгодны.
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