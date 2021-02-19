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Apple активно работает над новой промежуточной версией IOS 14.5, добавляя хоть и незначительные, но полезные нововведения, правда, иногда копирующие функционал уже старых Android систем. Одна из полезных функций связана с Face ID, она позволяла разблокировать смартфон будучи в маске, но есть нюанс - для этого нужны Apple Watch.

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Помимо всего этого, компания решила разнообразить варианты эмодзи, а заодно угодить современным трендам, добавив эмоции людей с шести вариантами окраса. Всё бы ничего, но вдобавок появились варианты с бородатыми женщинами, и это явно не викинги с Assassin’s Creed Valhalla. На любой вкус и цвет, так сказать.

К превеликому счастью или сожалению, эмодзи состоят лишь из лица, поэтому ждать комбинаций мужчина-женщина в полный рост пользователям IPhone не придётся. На данный момент можно установить IOS 14.5 с недавно вышедшей beta 2.

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Известно, что уже полноценную OC IOS 15.0 владельцы IPhone 6, IPhone 6s, IPhone 6 Plus не получат, а в следующем году прекратится поддержка IPhone 7.