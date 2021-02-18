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NVIDIA обратили внимание на дефицит видеокарт и будут бороться с майнерами

Проблему решат даунгрейдом RTX 3060 и разработкой специальных видеокарт под добычу криптовалюты.
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Хотя дефицит видеокарт сейчас настолько открытый, что его невозможно не заметить, NVIDIA почему-то решать эту проблему, из-за которой у геймеров нет возможности приобрести новый видеоадаптер, не собиралась, до этого момента.

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NVIDIA хочет начать разработку специальных видеокарт Crypto Mining Processor, на них нельзя будет поиграть в какие-либо игры и вывести изображение на несколько дисплеев, так как их цель немного другая - добыча криптовалюты. Такое решение поспособствует созданию более компактных и эффективных для майнинга видеокарт.

Описанное выше саму проблему не решает, с ней разберутся другим способом - искусственно замедлят игровые видеокарты при добыче криптовалюты. Таким образом покупка игровых видеокарт для майнинга станет попросту невыгодной, их эффективность упадёт примерно на 50%, из-за чего майнерам придётся покупать вышеописанный продукт, выход которого намечается уже в этом квартале.

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Стоит отметить, что новшество касается только ещё не вышедшей RTX 3060. Видимо, компания действительно хочет, чтобы геймерам перепало хотя бы что-то.

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