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Облачный сервис xCloud планирует дать возможность пользователям мобильных платформ Android, IOS и ПК играть через библиотеку Xbox Game Pass. Вскоре должно состояться тестирование браузерной версии сервиса, пока компания хочет добиться его поддержки на IOS и Windows.

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xCloud позволит обходить не самые разумные запреты Apple, которые блокируют популярные приложения в магазине игр App Store. На данный момент проходят последняя проверка работоспособности стримингового сервиса.

Google, NVIDIA и Amazon также позаботились о своих облачных сервисах, создав браузерную версию для геймеров, так как приложения активно блокировались App Store из-за ограничений на трафик в пользовательском соглашении магазина.

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Можно сказать, что из всех вышеперечисленных сервисов самую большую популярность получил GeForce Now из-за своей доступности практически во всех странах мира и относительно небольшой стоимости подписки.

Когда точно облачный сервис xCloud выйдет на свет и сможет конкурировать с себе подобными пока не известно.