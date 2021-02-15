Отменено производство Playstation 5 в дизайне Playstation 2
Компания SUP3R5 выступила с идеей разработать PlayStation 5 в дизайне PlayStation 2, планировалось выпустить около трёхсот консолей и продавать их по 649 долларов. Пользователям пришлась идея по душе, некоторые даже стали оформлять предварительные заказы с полной оплатой. Однако, позже компания заявила, что реализовать идею не сможет по причине якобы поступающих угроз, а все деньги вернёт несостоявшимся покупателям.
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Несмотря на обещания, недавно сайт компании перестал существовать, а профили в социальных сетях были удалены. По словам SUP3R5, большая часть денег была возвращена, но положительных отзывов от людей, которым вернули деньги, нет, зато есть гневные комментарии о невозврате средств. Те, кто слез с "крючка" ещё до этих событий и запросили возврат средств через PayPal, смогли вернуть своё.
Так PlayStation 5 в оболочке PlayStation 2 попросту не выйдет. Не исключено, что это типовая схема обмана, по которой были проданы тысячи несуществующих даже на бумаге консолей.
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