Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Игра StarCraft была популярна в прошлом десятилетии, тогда по ней проводились ежегодные турниры. Один из таких турниров прошёл в 2011 году под названием AoV iCCup StarLeague, геймер Шиксай Миклош с ником Sziky принимал в нём участие и рассказал, что игрокам, занявшим 5-8 место, должны были выплатить 25 Bitcoin. Тогда криптовалюта не так активно росла, а Bitcoin стоил всего лишь доллар с центами.

реклама

Как можно догадаться, Sziky всё-таки заслуженно взял одно из призовых мест, ему было предложено 25 Bitcoin. Однако он отказался от своего выигрыша и попросил выдать ему 40 долларов. Геймер добавил, что не уверен в том, что его просьба была удовлетворена, скорее всего, выигрыш был попросту аннулирован.

анонсы и реклама Распродажа памяти в Регарде 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь -3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

Если бы Sziky взял тогда 25 Bitcoin, сегодня он мог по праву считаться миллионером, так как на данный момент криптовалюта почти достигла отметки в 50 000 долларов. Интересно то, что даже попавшие в список 4 лучших игроков, разделили между собой 1 000 долларов, хотя если бы им выдали приз в Bitcoin, тогда бы призовой фонд киберспортсменов составил более 10 миллионов долларов по нынешнему курсу, что много даже для турниров по CS:GO или Dota 2.