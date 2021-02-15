Победитель турнира по StarCraft в 2011 году отказался от приза в Bitcoin
Игра StarCraft была популярна в прошлом десятилетии, тогда по ней проводились ежегодные турниры. Один из таких турниров прошёл в 2011 году под названием AoV iCCup StarLeague, геймер Шиксай Миклош с ником Sziky принимал в нём участие и рассказал, что игрокам, занявшим 5-8 место, должны были выплатить 25 Bitcoin. Тогда криптовалюта не так активно росла, а Bitcoin стоил всего лишь доллар с центами.
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Как можно догадаться, Sziky всё-таки заслуженно взял одно из призовых мест, ему было предложено 25 Bitcoin. Однако он отказался от своего выигрыша и попросил выдать ему 40 долларов. Геймер добавил, что не уверен в том, что его просьба была удовлетворена, скорее всего, выигрыш был попросту аннулирован.
Если бы Sziky взял тогда 25 Bitcoin, сегодня он мог по праву считаться миллионером, так как на данный момент криптовалюта почти достигла отметки в 50 000 долларов. Интересно то, что даже попавшие в список 4 лучших игроков, разделили между собой 1 000 долларов, хотя если бы им выдали приз в Bitcoin, тогда бы призовой фонд киберспортсменов составил более 10 миллионов долларов по нынешнему курсу, что много даже для турниров по CS:GO или Dota 2.
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