CD Projekt Red закупила почти десять реплик катаны из Cyberpunk 2077
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В игре Cyberpunk 2077 катаны получили популярность как эффективное холодное оружие, а в ютубе можно найти видео по получению уникальных вариаций катаны. Но с недавних пор у CD Projekt Red есть действительно уникальные катаны, которых нет ни у кого, компания заказала себе 9 алюминиевых катан в мастерской Volpin Props. Каждая из них имеет отличающийся свет и неоновую подсветку.
В прошлом году Адам Бадовски, один из руководителей CD Projekt Red, принимающий участие в разработке серии игр The Witcher, публиковал в своём Twitter фотографию с ведьмачьим мечом, который он держит в своих руках. Позже меч был выставлен на аукцион, но много денег за него не предложили.
В этот раз тематическое холодное оружие сделано в виде презента всем партнёрам и актёрам, ранее принимающих участие в разработке Cyberpunk 2077. Возможно, CD Projekt Red даже разыграет одну из катан, но пока никакой информации об этом нет.
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Напоминаем, что на данный момент в Steam действует 10% скидка на Cyberpunk 2077 в рамках китайской "лунной" распродажи.
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