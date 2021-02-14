Илон Маск предложил Владимиру Путину поговорить через приложение Clubhouse
Илон Маск предложил Президенту РФ Владимиру Путину переговорить в приложении Clubhouse, добавив уже на русском, что такая онлайн-конференция была бы для него большой честью. Предложение было адресовано англоязычному Twitter Владимира Путина. Американский предприниматель ещё два года назад начал удивлять пользователей своими знаниями иностранного языка, публикуя в Twitter комментарии, заявления и обращения на русском.
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Владимир Путин в своей речи один раз упоминал Илона Маска. Правда, сравнивал он его с Евгением Касперским, создателем популярного антивируса «Kasperskiy Antivirus». По словам Президента, это "наш" российский Илон Маск и он ничем не хуже американского миллиардера.
Сам Илон Маск в январе успел похвалить советского учёного-конструктора Сергея Королёва, разработавшего первый космический корабль «Восток-1», на котором Юрий Гагарин полетел космос, по мнению основателя SpaceX, этот человек сделал большой вклад в развитие космонавтики.
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