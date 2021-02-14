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Илон Маск предложил Владимиру Путину поговорить через приложение Clubhouse

Миллиардер добавил, что разговор с Президентом РФ будет для него большой честью.
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Илон Маск предложил Президенту РФ Владимиру Путину переговорить в приложении Clubhouse, добавив уже на русском, что такая онлайн-конференция была бы для него большой честью. Предложение было адресовано англоязычному Twitter Владимира Путина. Американский предприниматель ещё два года назад начал удивлять пользователей своими знаниями иностранного языка, публикуя в Twitter комментарии, заявления и обращения на русском.

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Владимир Путин в своей речи один раз упоминал Илона Маска. Правда, сравнивал он его с Евгением Касперским, создателем популярного антивируса «Kasperskiy Antivirus». По словам Президента, это "наш" российский Илон Маск и он ничем не хуже американского миллиардера.

Сам Илон Маск в январе успел похвалить советского учёного-конструктора Сергея Королёва, разработавшего первый космический корабль «Восток-1», на котором Юрий Гагарин полетел космос, по мнению основателя SpaceX, этот человек сделал большой вклад в развитие космонавтики.

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Андрей Иванов
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А не замечал,что у всех (великиж) людей есть хоть маленький,но косячок.Неспосособны опу вытереть и унитаз спустить за собой.А 1000 плебеев которые вокруг,которые возят на работу,одевают и кормят тебя ...
Илон Маск предложил Владимиру Путину поговорить через приложение Clubhouse
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sgs
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С гугл-транслейт я тоже знаю десяток иностранных языков.
Илон Маск предложил Владимиру Путину поговорить через приложение Clubhouse
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Илон Маск предложил Владимиру Путину поговорить через приложение Clubhouse
Андрей Иванов
04:06
один заглот это уже 75%
Илон Маск предложил Владимиру Путину поговорить через приложение Clubhouse
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