Steam проводит распродажу в честь китайского Нового Года
В этом году 12 февраля китайцы празднуют Лунный Новый Год, он же "Праздник весны". Хотя праздник можно назвать локальным, так как он затрагивает лишь один, но большой регион - Китай, некоторые компании в честь него объявили скидки на свои товары.
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Так Steam запустила скидки на различные игры, в том числе популярные тайтлы: Cyberpunk 2077, Witcher 3: Wild Hunt, Hades, Rage 2. В честь китайского Нового Года в Steam Points появятся новые тематические объекты кастомизации интерфейса: смайлики, рамки, аватары и фоны(анимированные)
Для тех, кто не собирается тратить свои деньги на игры, есть небольшой ежедневный, а главное бесплатный подарок в виде наклеек, которые можно использовать в чатах Steam. Распродажа пройдёт с 11 по 15 февраля, так что у желающих приобрести себе новую игру в коллекцию есть ещё пару дней.
Steam делает распродажи по определённому календарю, так в среднем в год происходит 6 раздач: летняя, осенняя, хэллоуинская, зимняя, "китайская", осенняя. После китайской, которая проходит сейчас, приблизительно в мае начнётся весенняя.
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