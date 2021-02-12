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Инвесторы Tesla хотят ограничить Илона Маска в покупке Bitcoin

Последняя покупка Илоном Маском криптовалюты на 1.5 миллиарда долларов вызвала недовольство у инвесторов.
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Илон Маск активно начал пампить Bitcoin, провоцируя его на рост, не забывая при этом самому закупаться криптовалютой. Последняя его покупка обошлась Tesla в 1.5 миллиарда долларов. Но некоторые инвесторы отнеслись к действиям Илона Маска не с пониманием.

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Так представители одного из главных акционеров Tesla - Baillie Gifford заявили, что хоть недавняя сделка на 1.5 миллиардов долларов прошла удачно, инвесторы недовольны тем, что Илон Маск позволяет себе самостоятельно, без обсуждений с инвесторами, решать куда будут потрачены деньги Tesla. Акционеры планируют обсудить ввод "ограничения" на покупку Bitcoin специально для Илона Маска.

Такие непредвиденные и неоговорённые решений в семье Масков, видимо, заложены на уровне корней: недавно брат Илона Маска, владеющий 10% акций Tesla, принял решение продать часть из них на общую сумму в 25 миллионов долларов. Продано было 30 000 ценных бумаг из 600 000 имеющихся по стоимости 850-857 долларов за штуку, после успешной продажи цена акций упала на 5%

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