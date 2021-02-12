Для ценителей была представлена коллекция IPhone 12 ценой 10 миллионов рублей
Когда у людей есть хотя бы небольшое чувство вкуса, за которым стоит большой бюджет, в голову приходят мысли выделить купленный товар среди всех, это может быть переделка старой машины под современные образцы или что-то более скромное, например, часы инкрустированные бриллиантами.
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Подобным занимается имиджевая фирма Caviar, вышедшая на рынок в 2011 году. Компания разрабатывает для богатых пользователей персональный вариант дизайна к их технике. С момента создания они акцентируются на серию смартфонов IPhone от Apple.
На картинке выше можно увидеть IPhone 12 Emerald ценой в 400 тысяч рублей. Задняя панель телефона покрыта золотом 999 пробы, 8 бриллиантовыми вставками весом 0.2 карата, а сбоку выгравирована уникальная серия смартфона.
В этот раз компания показала серию смартфонов IPhone Warrior(Воин), все они украшены сапфирами, аметистами, бриллиантами и рубинами. Общая стоимость коллекции из шести смартфонов ни много ни мало - 10 миллионов рублей.
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Смартфоны пользуются популярностью среди народных депутатов Государственной Думы и других состоявшихся личностей в России, для таких клиентов компания предоставляет более патриотические варианты дизайна.
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