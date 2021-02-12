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Пару дней назад CD Projekt Red признали, что их взломали, а корпоративная документация, как и исходный код от некоторых игр, были похищены. Хакеры дали компании 48 часов, чтобы она вышли на связь со злоумышленниками и достигла соглашения, при котором исходный код не придётся продавать. Компания уверяет пользователей, что их персональные данные были не затронуты, а по факту нарушения уже работают правоохранительные органы.

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CD Projekt Red отказались выполнять условия взломщиков, сказав, что с преступниками переговоров вести не намерены, поэтому вчера на продажу был выставлен исходный код движка Red Engine, а также ряда игр компании, в том числе Cyberpunk 2077 и The Witcher 3.

"Награбленное" взломщики выставили на аукцион за 7 миллионов долларов, но покупатель не заставил себя ждать и лот был выкуплен в первые часы. По всей видимости, нашёлся человек, который был готов предоставить более выгодное предложения за передачу разработок CD Projekt Red. Какая дальнейшая судьба данных и вообще произошла ли сделка успешно - не известно.