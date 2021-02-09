Xioami назвала сроки публикации международной версии прошивки MIUI 12.5
После анонсирования нового флагманского смартфона Xiioami Mi 11, компания назвала сроки публикации международной версии прошивки MIUI 12.5, для новых телефонов это будет ориентировочно апрель-май, а более старым моделям придётся подождать чуть больше. Информация о выходе новой версии прошивки появилась ещё в декабре прошлого года.
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Благодаря изменённому интерфейсу на новой версии прошивки, Xioami удалось снизить нагрузку на процессор телефона, а также его энергопотреблении. Особый прирост к производительности получит система жестов, теперь под неё выделен отдельный поток, которому ничто не помешает выполнять запросы пользователей.
Из дополнительных плюсов можно отметить, что теперь пользователю доступно к удалению больше системных приложений, чем это было ранее. А для тех, кто беспокоиться за свою безопасность, добавлена возможность запретить приложениям получать доступ к геолокации и контактам пользователя.
Хотя обновление вышло не столь большим, странно, что к нумерации версии не добавили целое число, а лишь его часть. Возможно, связано это с суеверием вокруг цифры 13.
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