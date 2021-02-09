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После анонсирования нового флагманского смартфона Xiioami Mi 11, компания назвала сроки публикации международной версии прошивки MIUI 12.5, для новых телефонов это будет ориентировочно апрель-май, а более старым моделям придётся подождать чуть больше. Информация о выходе новой версии прошивки появилась ещё в декабре прошлого года.

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Благодаря изменённому интерфейсу на новой версии прошивки, Xioami удалось снизить нагрузку на процессор телефона, а также его энергопотреблении. Особый прирост к производительности получит система жестов, теперь под неё выделен отдельный поток, которому ничто не помешает выполнять запросы пользователей.

Из дополнительных плюсов можно отметить, что теперь пользователю доступно к удалению больше системных приложений, чем это было ранее. А для тех, кто беспокоиться за свою безопасность, добавлена возможность запретить приложениям получать доступ к геолокации и контактам пользователя.

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Хотя обновление вышло не столь большим, странно, что к нумерации версии не добавили целое число, а лишь его часть. Возможно, связано это с суеверием вокруг цифры 13.