Илон Маск вновь вызвал рост Bitcoin: его стоимость превысила 40 000 $ и обновила абсолютный рекорд
Bitcoin в прошлом году смог реабилитироваться, буквально восстановившись до отметки 35 000 долларов, но в новом году курс оказался менее стабильным и стоимость цифровой валюты могла за день упасть на несколько тысяч долларов. После того, как Илон Маск всего лишь упомянул Bitcoin в своём Twitter, цена криптовалюты поднялась на более чем 6 000 долларов.
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На данный момент стоимость Bitcoin значительно повысилась и достигла 43 000 долларов, скорее всего, связано это с решением Tesla инвестировать 1.5 миллиарда долларов в криптовалюту. Помимо этого, компания вскоре начнёт принимать криптовалюту в качестве оплаты при покупках в официальных магазинах Tesla. Сам миллиардер неоднократно заявлял, что именно Bitcoin полноценный аналог бумажных денег, используемых в крупных государствах: рублей, долларов, евро.
Капитализация Bitcoin уже превысила 800 миллиардов долларов. Если подобный "пиар-ход" со стороны ведущих компаний продолжиться, то оптимистичные прогнозы финансовых аналитиков, говорящие, что в 2021 году криптовалюта будет оцениваться в 100 000 долларов, станут вполне реальным явлением.
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