Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Космическое Агентство NASA планирует вывести на орбиту инфракрасный телескоп SPHEREx, а компания Илона Маска SpaceX выиграла тендер на его запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Телескоп будет применён для поиска жизни во Вселенной.

реклама

SPHEREx должен собрать данные с более чем трёхсот миллионов галактик и ста миллионов звёзд Млечного Пути. Цель телескопа исследовать места образования звёзд, именуемыми "звёздными колыбелями", а также планет.

Операция будет длиться около двух лет, ориентировочные затраты на неё составляют близко 100 миллионов долларов. Миссия имеет определённую важность в исследовании космоса, так как NASA в 2019 года выбрала его среднемасштабным проектом в рамках программы Astrophysics Explorers.

анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Ранее появилась новость, что Администратор NASA покинул свою должность в связи с инаугурацией Джо Байдена на пост Президента США, теперь эту должность займёт кто-то из окружения Демократической Партии. Так как в политическом курсе нового Президента США не предусмотрена космическая программа, возможно, будут изменения и нехватка финансирования NASA.