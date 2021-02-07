SpaceX выиграли тендер на запуск телескопа SPHEREx, который будет исследовать звёзды и галактики
Космическое Агентство NASA планирует вывести на орбиту инфракрасный телескоп SPHEREx, а компания Илона Маска SpaceX выиграла тендер на его запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Телескоп будет применён для поиска жизни во Вселенной.
реклама
SPHEREx должен собрать данные с более чем трёхсот миллионов галактик и ста миллионов звёзд Млечного Пути. Цель телескопа исследовать места образования звёзд, именуемыми "звёздными колыбелями", а также планет.
Операция будет длиться около двух лет, ориентировочные затраты на неё составляют близко 100 миллионов долларов. Миссия имеет определённую важность в исследовании космоса, так как NASA в 2019 года выбрала его среднемасштабным проектом в рамках программы Astrophysics Explorers.
Ранее появилась новость, что Администратор NASA покинул свою должность в связи с инаугурацией Джо Байдена на пост Президента США, теперь эту должность займёт кто-то из окружения Демократической Партии. Так как в политическом курсе нового Президента США не предусмотрена космическая программа, возможно, будут изменения и нехватка финансирования NASA.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила