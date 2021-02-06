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IPhone SE3 унаследует дизайн IPhone 11

IPhone SE3 возьмёт дизайн от "старого" IPhone 11, а смартфон может выйти уже в этом году
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В прошлом году Apple выпустили IPhone SE2, который внешне копировал IPhone 8, а сам базировался на Apple A13 Bionic, как и модели IPhone 11. Такая комбинация старого и нового хорошо воспринялась пользователями "яблочной" техники, поэтому компания выпустит продолжение линейки. В скором будущем выйдет IPhone SE3, он возьмёт внешний вид от популярного IPhone 11, где размер экрана всего 6.1 дюйма, а камера 12-мегапиксельная.

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Как говорят инсайдеры, смартфон будет работать на относительно новом Apple A14 Bionic и иметь сканер отпечатков на боковой стороне телефона. По поводу цен никакой информации нет, но стоимость смартфона будет явно больше 700 долларов, если учесть, что столько стоил IPhone 11 на старте продаж.

Возможно, IPhone SE третьего поколения выпустят в этом году, так как выход нового флагманского IPhone 13 на 2021 год не планируется, связано это с опытом IPhone 12, когда компания встретилась с трудностями, возникшими из-за пандемии COVID-19.

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