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Владелец рабочего компьютера, разработанного в 1976 году под названием Apple-1, выставил его на аукцион Ebay по цене полтора миллиона долларов. На данный момент сохранилось всего лишь 6 рабочих образцов компьютера из созданных 200 моделей.

В основу этого девайса положен корпус Byte Shop KOA, монитор Sony TV-115 и редкая клавиатура Datanetics Version D. Сторонних вмешательств в работу материнской платы компьютера владелец не делал, его оценкой занялся специалист Кори Коэн, оценивающий крупные лоты на аукционах.

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Компьютер имеет серийный номер 79 с названием Canadian, а его владельцем является Кришна Блейк - владелец компьютерного магазина техники Apple.

