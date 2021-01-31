На Ebay выставили в продажу "топовый" компьютер 70-х Apple-1 за 1 500 000$
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Владелец рабочего компьютера, разработанного в 1976 году под названием Apple-1, выставил его на аукцион Ebay по цене полтора миллиона долларов. На данный момент сохранилось всего лишь 6 рабочих образцов компьютера из созданных 200 моделей.
В основу этого девайса положен корпус Byte Shop KOA, монитор Sony TV-115 и редкая клавиатура Datanetics Version D. Сторонних вмешательств в работу материнской платы компьютера владелец не делал, его оценкой занялся специалист Кори Коэн, оценивающий крупные лоты на аукционах.
Apple ещё тогда выделялась уникальными маркетинговыми навыками и продавала компьютер за 666,66$, правда, без клавиатуры, монитора и блока питания. Так что, если в будущем мы увидим IPhone 13 без аккумулятора - Вы поняли, что для Apple это не в новинку. Цена редкого компьютера тоже значительно выросла - в 2250 раз, получается неплохая инвестиция.
Настоящих ценителей старых компьютеров достаточно мало, в прошлом году никто не купил Apple-1 за 1.7 миллионов долларов. Максимальная цена, за которую его смогли "втюхать" составляет 900 тысяч долларов.
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Компьютер имеет серийный номер 79 с названием Canadian, а его владельцем является Кришна Блейк - владелец компьютерного магазина техники Apple.
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