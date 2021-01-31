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Разработчик игр Valve, разработавший и занимающий лидерские позиции Steam, получил судебный иск за монополизацию рынка площадки. При публикации игры Valve может наложить вето на снижение цены в других интернет-сервисах цифровой дистрибуции, что препятствует конкуренции: разработчику нет смысла публиковать игру где-то, кроме Steam, потому что ему придётся повысить цену.

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Получается, таким образом компания "устраняет конкурентов" в виде Epic Games Store и Origin, так как после публикации игры в Steam, автор уже никак не сможет снизить цену на другой площадке. В 2019 году по поводу этого высказывался Тим Суини, основавший Epic Games, он обвинял Valve по той же причине, добавив, что если разработчик осмелиться публиковать игру где-то ещё помимо Steam, скорее всего, она получит негативные оценки от пользователей из-за завышенной цены.

Пару недель назад Valve получила похожий иск от Европейского комиссии антимонопольного комитета, обязавшись выплатить штрафы в 7.8 миллионов евро за привязку игр к региону.