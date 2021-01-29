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В 2020 году Huawei в связи с американскими санкциями пришлось отказаться от Honor, продав дочернюю компанию. Решение хоть и разумное, но не особо помогло компании - они вылетели из пятёрки лидеров по производству смартфонов, куда входит Samsung и Apple.

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И, как известно, у смартфонов Honor есть свой аналог Play Market - AppGallery, который хоть и имеет широкий ассортимент игр, но все равно уступает сервисам Google. Установка Google сервисов на телефонах Honor возможна, только тратить лишнее время покупателю на такие изощрения, чтобы установить Play Market, может изменить его предпочтение в выборе смартфона.

Однако, появились слухи, что в 2021 году у Honor смартфонов снова появятся Google сервисы, а Генеральный Директор компании Джордж Чжао подтвердил эту информацию. Правда, даже если никаких изменений в решении руководства компании не произойдёт, Play Market появится только у новых смартфонов, например, недавно анонсированного Honor V40 5G.

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Возвращение Google сервисов на телефоны Honor может положительно сказаться на продажах. Будет комично, если проданная Honor превзойдёт своего "отца" Huawei.