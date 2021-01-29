Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Cyberpunk 2077 теперь официально поддерживает моддинг

CD Projekt Red добавили инструменты для моддеров и сразу же удалили одну модификацию от игроков.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3080 за 200 000р
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены
RTX 3090 - цены пошли вниз
RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

CD Projekt Red добавили инструменты для моддинга, поэтому теперь каждый желающий может заняться разработкой дополнений к Cyberpunk 2077. Ранее возможность улучшать или стабилизировать игру тоже была, но неофициальная, и заключалась в подмене файлов, которые исправили те или иные ошибки.

Энтузиасты создали модификацию, позволяющую заняться плотскими утехами с Джонни Сильверхэндом, то есть, Киану Ривзом. CD Projekt высказались против модификации, добавив, что никакие из модов не должны приносить вред другим, а подобные "улучшения" игры могут оскорбить актёра или испортить ему репутацию.

анонсы и реклама
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Недорогая RTX 2060 - цены пошли вниз
RTX 2070 Super - цена супер
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде
Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3090 дороже 250 тр
Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде
RTX 3070 в XPERT.RU
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде
Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Теперь модификация удалена с сайта Nexus Mods. Сам автор не против такого решения, так как писал в топике, что если его работа может оскорбить актёра - он по первому же заявлению удалит её с сайта.

Недавно вышел патч к Cyberpunk 2077, исправляющий ошибку с приостановлением сюжетной линии, следующее обновление стоит ожидать уже в новом месяце. Можно сказать, что CD Projekt Red сдержали своё обещание, когда говорили о доработке игры.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

cd projekt red cyberpunk 2077 keanu reeves
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
9
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
15
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
34
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
35
Битва процессоров: Ryzen 3 3100 VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
17
Call of Duty: Black Ops Cold War – тестирование четырех поколений процессоров
6
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
18
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Delta S
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Flip S UX371EA
16
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Battlefield 1 и Battlefield V
13

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super и Athlon 240GE & Radeon RX 570
21 января 2021 26
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
27 января 2021 34
Обзор и тестирование блока питания Seasonic Prime TX-1000 (80 Plus Titanium)
26 января 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT
20 января 2021 31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Scope RX
18 января 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

СМИ: GeForce RTX 3080 с трудом справляется с The Medium даже в 1080p
119
8-ядерный Ryzen 7 5800X ощутимо подешевел в РФ – мощный игровой процессор со скидкой 8000 рублей
34
24 смартфона Samsung получили прошивку One UI 3.0 на Android 11
4
Первые проекты майнинг ферм из ноутбуков уже строятся и тестируются
38
Похоже, в грядущей Resident Evil Village будет открытый мир и обнажёнка
6
Разработчики онлайн-шутера «Калибр» после расставания с Wargaming перезапустили свой проект
8
Курс Биткоина упал ниже 30 000 $ – рынок потерял 500 миллионов, а киты продолжили игру на повышение
22
Лиза Су признала дефицит видеокарт и процессоров и назвала сроки их возвращения в магазины
40
В Steam проходят скидки до 85% на серию Assassin's Creed и другие игры
1
Майнеры не обходят стороной даже мобильные видеокарты — ноутбуки с GeForce RTX 30 под прицелом
7
Motorola Edge S - лучший смартфон по себестоимости среди всех флагманов
5
Обновление 1.11.1 для World of Tanks добавило в игру ветку итальянских тяжёлых танков и улучшения в интерфейсе
24
GTA VI окажется самой реалистичной игрой серии, а поведение NPC станет значительно разнообразнее
2
Партнёр AMD установил антирекорд – в январе Sapphire отгрузил всего 10 видеокарт Radeon 6000
26
При майнинге Ethereum память GeForce RTX 3090 и RTX 3080 может перегреваться — Tom's Hardware
67
Майнеры присматриваются к ноутбукам – мобильная GeForce RTX 3060 обеспечит 1100 $ дохода в год
11
Видеокарты GeForce RTX 3080 сильно греются во время майнинга и могут выйти из строя – Tomshardware
65
NVIDIA показала, как выглядит воссозданная в Minecraft с трассировкой лучей крепость Минас Тирит
11
Илон Маск одним сообщением поднял стоимость компании GameStop с 5 до 21 миллиарда долларов
11
Фильм о Джеймсе Бонде отложили из-за смартфона Nokia в кадре
21

Популярные статьи

Разбираемся, как одновременно майнить и играть на примере видеокарты GeForce GTX 1060
58
Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
34
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
117
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
15
Обзор и тестирование процессорных СЖО be quiet! Pure Loop 280 и be quiet! Pure Loop 360
9
Верните мой 2001-ый: вспоминаем классные ПК-игры, вышедшие 20 лет назад
9

Сейчас обсуждают

SeTi2019
02:52
Государственный университет, кафедра информатики... 25-30 тысяч рублей (350 долларов)- должность этакого эникейшика правда, а не програмиста полноценного. И кто то работает, и даже мест нет и по блату...
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
Kasyan
02:49
Новый слоган для Интел: "Зато зимой не замерзнешь!" Всем любителя синей продукции ниже ссылочка на отопительную батарею для процессора https://overclockers.ru/hardnews/show/86698/predstavlen-otopiteln...
Core i9-11900KF разогрелся до 98 градусов под системой жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором
SeTi2019
02:42
Там я думаю не мыслят так высоко.
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
Kasyan
02:42
Ага, процессор за 6000$ берется исключительно для игрулек.
Core i9-11900KF разогрелся до 98 градусов под системой жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором
Kasyan
02:38
Нет, это восставший из ада Pentium Extreme Edition.
Core i9-11900KF разогрелся до 98 градусов под системой жидкостного охлаждения с 360-мм радиатором
SeTi2019
02:34
Вот вам занятся нечем, как скрины подобного собирать.
Что нужно знать начинающему компьютерщику о своей будущей работе
Kasyan
02:33
Цифровой гулаг в действии.
в WhatsApp Web и в WhatsApp Desktop теперь потребуется биометрическая аутентификация
pudge2009
02:32
с учетом бесполезности этих видеокарт, то там переплата процентов 500 минимум
Переплата за модели AMD Radeon RX 6000 может превышать 100 % — одна видеокарта по цене двух
Kasyan
02:32
Недальновидные дурачки, Ati спасла АМД от банкротства в трудные годы.
Стали известны технические характеристики системы с GPU AMD Navi 23 в автомобилях Tesla
Renegade1979
02:31
Piranha Bytes сделали ELEX и делают продолжение. И переживали еще и Risen. Кто точно переживает не лучшие времена, это Лариан. Вечно лепят изометрическое пошаговое гамно. Но такое могут абсолютно все....
Верните мой 2001-ый: вспоминаем классные ПК-игры, вышедшие 20 лет назад
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем