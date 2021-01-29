Cyberpunk 2077 теперь официально поддерживает моддинг
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CD Projekt Red добавили инструменты для моддинга, поэтому теперь каждый желающий может заняться разработкой дополнений к Cyberpunk 2077. Ранее возможность улучшать или стабилизировать игру тоже была, но неофициальная, и заключалась в подмене файлов, которые исправили те или иные ошибки.
Энтузиасты создали модификацию, позволяющую заняться плотскими утехами с Джонни Сильверхэндом, то есть, Киану Ривзом. CD Projekt высказались против модификации, добавив, что никакие из модов не должны приносить вред другим, а подобные "улучшения" игры могут оскорбить актёра или испортить ему репутацию.
Теперь модификация удалена с сайта Nexus Mods. Сам автор не против такого решения, так как писал в топике, что если его работа может оскорбить актёра - он по первому же заявлению удалит её с сайта.
Недавно вышел патч к Cyberpunk 2077, исправляющий ошибку с приостановлением сюжетной линии, следующее обновление стоит ожидать уже в новом месяце. Можно сказать, что CD Projekt Red сдержали своё обещание, когда говорили о доработке игры.
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