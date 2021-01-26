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Ранее компания Apple заверяла своих клиентов, что их продукция максимально безопасная, но начали появляться жалобы, когда у людей после хранения IPhone 12 в нагрудном кармане могло начать болеть сердце. Как оказалось, связано это с кардиостимуляторами.

Новый IPhone 12 и MagSafe имеют встроенные магниты, негативно влияющие на такие импланты как кардиостимуляторы и дефибрилляторы. В подобном медицинском оборудовании встроены датчики, которые могут реагировать на магниты или частоты, в том числе встроенные в технику Apple.

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Компания дала рекомендации клиентам, которых может коснуться эта проблема:

Держать телефон на расстоянии от 15 сантиметров от медицинского оборудования;

Держать телефон на расстоянии от 30 сантиметров при беспроводной зарядке;

Для того, чтобы выявить более точные "противопоказания" к гаджетам Apple лучше всего наведаться к специалисту. Не очень хотелось бы умереть от мобильного телефона, так ещё и купленного по оверпрайсу за собственные деньги.