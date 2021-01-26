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Гейб Ньюэлл в одном из своих недавних интервью упомянул, что Valve занимается исследованием мозга-компьютера, позволяющего связать мозг человека с компьютером. Генеральный Директор Valve считает, что такая идея действительно звучит как выдумка фантаста, но закрывать глаза на её существование - большая ошибка.

На данный момент Valve работает с интерфейсом мозга-компьютера OpenBCI, причём наработки компании будут иметь открытый код, а это означает, что ими смогут воспользоваться и другие студии. В геймдеве подобная технология поможет анализировать увлечённость игрой у пользователей, что позволит подстраивать все условия так, чтобы им было приятнее играть.

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Интерфейсы мозга-компьютера будут полезны и за пределами игр: Гейб в пример привёл функцию, когда человек может спросить у гарнитуры сколько ему нужно времени для сна, а она, в свою очередь, поможет выспаться.

По мнению Гейба Ньюэлла, опыт, который в будущем геймеры смогут получить благодаря нейрокомпьютерным интерфейсам, сделает реальный мир для них серым, однообразным и скучным.