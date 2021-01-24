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CD Projekt Red ранее извинялись за допущенные в Cyberpunk 2077 ошибки, пообещали исправить их новыми патчами и даже дали возможность вернуть деньги за игру, но это никак не помешало им продать 13 миллионов копий, большую часть из которых - цифровые, а меньшую - физические.

Вышедший патч 1.1 действительно исправил некоторые ошибки, но и добавил новые. Так, например, теперь у игроков может возникнуть проблема с прохождением основной сюжетной линии во время завершения квеста "Старые друзья", где Горо Такемура должен позвонить главному герою. Ранее проблема с этим квестом тоже была, но тогда Горо просто звонил с задержкой, сейчас же даже если звонок поступит, то NPC будет молчать, а сюжетная линия забагается.

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Решается проблема долгим ожиданием или прохождением побочных квестов, после чего, возможно, игроку поступит звонок и он сможет продолжить прохождение сюжета. Неизвестно, сколько времени CD Projekt Red понадобиться на исправление всех багов Cyberpunk 2077, главное чтобы это не закончилось приостановлением поддержки игры, тогда доверие к компании у геймеров упадёт на максимально возможный минимум.