Epic Games Store раздаёт стратегию Galactic Civilizations III
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Две недели назад Epic Games Store раздали не самую популярную и современную игру в стиле Звёздных Войн, а через неделю каждый желающий мог установить галактический AAA шутер 2017 года Battlefront 2 абсолютно бесплатно. Раздача продолжается и на этот раз новой бесплатной игрой оказался Galactic Civilizations III.
Galactic Civilizations III - космическая стратегия, разработанная компанией Stardock в 2015 году, игра является продолжением Galactic Civilizations 2: Twilight of the Arnor. В игре есть как сюжетный сингплеер, так и многопользовательский режим, правда, вряд ли он имеет особую популярность. Действия игры происходят в 23 веке, но существование галактики под угрозой из-за "Повелителей Ужаса", а все цивилизации, ведущие с ними борьбу, были истреблены. Осталась лишь Земля, укрытая огромным барьером, защищающая планету от потенциальной угрозы, но окружённая агрессивно настроенной империей. Необходимо создать единый альянс, который сможете противостоять злу.
Стоимость игры без скидки 1 299 рублей, бесплатно добавить Galactic Civilizations III в свою библиотеку Epic Games Store можно до 28 января.
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