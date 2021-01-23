Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Две недели назад Epic Games Store раздали не самую популярную и современную игру в стиле Звёздных Войн, а через неделю каждый желающий мог установить галактический AAA шутер 2017 года Battlefront 2 абсолютно бесплатно. Раздача продолжается и на этот раз новой бесплатной игрой оказался Galactic Civilizations III.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3070 в Compeo.ru Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Galactic Civilizations III - космическая стратегия, разработанная компанией Stardock в 2015 году, игра является продолжением Galactic Civilizations 2: Twilight of the Arnor. В игре есть как сюжетный сингплеер, так и многопользовательский режим, правда, вряд ли он имеет особую популярность. Действия игры происходят в 23 веке, но существование галактики под угрозой из-за "Повелителей Ужаса", а все цивилизации, ведущие с ними борьбу, были истреблены. Осталась лишь Земля, укрытая огромным барьером, защищающая планету от потенциальной угрозы, но окружённая агрессивно настроенной империей. Необходимо создать единый альянс, который сможете противостоять злу.

Стоимость игры без скидки 1 299 рублей, бесплатно добавить Galactic Civilizations III в свою библиотеку Epic Games Store можно до 28 января.