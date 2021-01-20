NASA: В пятницу к Земле приблизится большой астероид
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NASA, исследующие космос, заявили, что в пятницу, 22 января, к Земле должен приблизится 55-метровый астероид. Пролетать он будет на достаточно близком к нашей планете расстоянии, а его скорость достигнет 37 800 км/ч, с такими показателями он сможет облететь всю Землю за один час, для понимания: Луне на это понадобится 28 дней.
При этом астероид может спокойно считаться NEO - Near-Earth object(Околоземный объект), так как его возможная траектория полёта близка к Луне. Хотя NASA исключает какую-либо вероятность столкновения астероида с Землёй, некоторые астрономы настроены пессимистично и верят, что влияние астероида на планету вполне возможно
Ранее учёные из NANOGrav, исследующей гравитационные волны, обнаружили "белый шум" во Вселенной. Если собранные данные не лгут, у учёных появится возможность более углублённо исследовать Вселенную, но занять это может десятки лет, поэтому ждать новостей о новых астрономических прорывах не придётся.
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