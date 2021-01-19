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Apple не планирует выпускать в 2021 году новый IPhone 13, но выпустит новую версию IPhone 12 с приставкой "S", который ничем инновационным не отличиться среди современных флагманов. Таким образом Apple нарушит традицию, по которой ещё с 2012 каждый год выпускает новую модель IPhone.

О том, что IPhone 13 не выйдет в этом году, сообщил "яблочный" инсайдер Мин-Чи Ко, связано это с пандемией COVID-19, из-за которой возникли проблемы в разработке IPhone 12. Из плюсов можно отметить то, что в IPhone должна быть уменьшена "чёлка" под технологию FaceID, а экран наконец обретёт частоту кадров 120Гц, которая появилась даже в бюджетных смартфонах Xiaomi, SoC процессор тоже обновят под Apple Bionic A15, к его разработке компания приступила ещё в октябре прошлого года.

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Выход IPhone 13 планируется не раньше чем в 2022 году, зато компания порадует своих фанатов складным телефоном с 6.7 дюймовой диагональю экрана, как в IPhone 12 Pro Max. У других компаний цена на подобное "новшество" начинается от 899$, поэтому не стоит ждать от Apple ценника ниже - они точно не продешевят.