NVIDIA представила новую видеокарту: дефицит ей точно не грозит
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NVIDIA без всяких громких заявлений представили новую видеокарту GT1010 на архитектуре Pascal, она не предназначена для игр и является практически аналогом GT1030, поэтому дефицита на неё ожидать не стоит.
Хотя узреть то, как выглядит новая видеокарта не получится, можно быть уверенным в её выпуске, так как на неё уже были выпущены драйвера. Блогер Dapz решил уточнить у NVIDIA по поводу новинки, на что получил положительный ответ: "Да, такая карта действительно есть."
Небольшая GT1010, скорее всего, получит один кулер, как и GT1030. Видеокарта будет работать на частотах 1228МГц - 1468МГц, а TDP составляет всего 55Вт. Память GDDR5 2GB, графический чип GP108 14-нм. По сути, та же GT1030, но с уменьшенным количеством ядер CUDA - 256, когда у старшей версии 384.
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Вряд ли GT1010 кого-то заинтересует и вообще поступит в розницу, она пригодится лишь некоторым компаниям или для сборки офисных компьютеров.
О цене ничего неизвестно, но это будет явно не больше 100$, так как GT1030 можно приобрести за 85$.
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