Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В интернете можно было наблюдать характеристики и фотографии нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 ещё до его официального анонсирования компанией, авторами подобных сливов являются инсайдеры. Однако, они тоже берут откуда-то информацию, допустим, у сотрудников компании.

Один такой сотрудник Samsung, который и сливал информацию инсайдеру Эвану Блассу, был уволен из-за утечки данных. Инсайдер отказывается раскрывать личность сливщика, так как это может помешать ему в дальнейшем трудоустройстве на новое место.

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж Комп на RTX 2060 на 15% дороже, чем видеокарта отдельно Вдвое упала цена на 4Tb IBM Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RX 580 - втрое дороже чем на старте продаж RTX 2060 - втрое дороже, чем ты думаешь, из-за майнинга RX 5500 в наличии, цена не конь Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Эван Бласс открыл фонд, в который можно пожертвовать деньги уволенному сотруднику, их цель - 5 000$, из них было собрано около 1000$. По словам инсайдера, все деньги он передаст пострадавшему. Сумма небольшая и хватит её разве что на питание, пока информатор Эвана будет искать новую работу.

Учитывая, что слив данных до официального анонса серьёзный проступок, увольнение - очень мягкое наказание, Samsung могли посадить своего бывшего сотрудника или подать на него иск в суд, потребовав многомиллионную компенсацию.