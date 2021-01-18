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Сотрудника Samsung уволили за утечку информации о Galaxy S21

Samsung уволили сотрудника, который поставлял информацию о Samsung Galaxy S21 инсайдеру Эвану Блассу.
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В интернете можно было наблюдать характеристики и фотографии нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S21 ещё до его официального анонсирования компанией, авторами подобных сливов являются инсайдеры. Однако, они тоже берут откуда-то информацию, допустим, у сотрудников компании.

Один такой сотрудник Samsung, который и сливал информацию инсайдеру Эвану Блассу, был уволен из-за утечки данных. Инсайдер отказывается раскрывать личность сливщика, так как это может помешать ему в дальнейшем трудоустройстве на новое место.

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Эван Бласс открыл фонд, в который можно пожертвовать деньги уволенному сотруднику, их цель - 5 000$, из них было собрано около 1000$. По словам инсайдера, все деньги он передаст пострадавшему. Сумма небольшая и хватит её разве что на питание, пока информатор Эвана будет искать новую работу.

Учитывая, что слив данных до официального анонса серьёзный проступок, увольнение - очень мягкое наказание, Samsung могли посадить своего бывшего сотрудника или подать на него иск в суд, потребовав многомиллионную компенсацию.

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