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Мониторы с поддержкой 4K/144ГГц уже скоро выйдут на рынок

Компания LG продемонстрировала на выставке CES2021 мониторы с поддержкой разрешения 4K и частотой 144GHz.
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Обычно при приобретении нового монитора стоял вопрос: 4K и 60 FPS или UlraHD, но 144 FPS? Теперь это в прошлом, компания LG продемонстрировала на выставке CES2021 три новых игровых монитора с поддержкой 4K разрешения и частотой 144ГГц.

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Одна из моделей - LG UltraGear 27GP950, 27-дюймовый монитор с панелью IPS, поддерживающий 144ГГц и в режиме разгона 160ГГц, HDMI 2.1, технологию Variable Refresh Rate(VRR), позволяющую выводить на экран 4K разрешение с частотой 120ГГц.

Правда, видеокарты к такому ещё не готовы, а если быть точнее, то пользователи, которые до сих пор сидят на старых видеокартах GTX10 из-за завышенных цен на новенькие RTX20/RTX30, поэтому такой монитор если кого заинтересует, то это будет владелец консоли нового поколения Xbox Series X/PlayStation 5.

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О приблизительных ценах на мониторы LG ничего не известно, точной даты запуска серийного производства товара тоже нет. Можно лишь сказать, что это удовольствие в ближайшее пару лет будет дорогим, особенно учитывая, что для ощущения 144ГГц на разрешении 4K нужна хотя бы RTX3070.

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rtx ces2021 144ghz 4k 144ghz
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