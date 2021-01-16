Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Обычно при приобретении нового монитора стоял вопрос: 4K и 60 FPS или UlraHD, но 144 FPS? Теперь это в прошлом, компания LG продемонстрировала на выставке CES2021 три новых игровых монитора с поддержкой 4K разрешения и частотой 144ГГц.

анонсы и реклама Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 580 - 40 тр Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b> Ryzen 5800X за копейки в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке

Одна из моделей - LG UltraGear 27GP950, 27-дюймовый монитор с панелью IPS, поддерживающий 144ГГц и в режиме разгона 160ГГц, HDMI 2.1, технологию Variable Refresh Rate(VRR), позволяющую выводить на экран 4K разрешение с частотой 120ГГц.

Правда, видеокарты к такому ещё не готовы, а если быть точнее, то пользователи, которые до сих пор сидят на старых видеокартах GTX10 из-за завышенных цен на новенькие RTX20/RTX30, поэтому такой монитор если кого заинтересует, то это будет владелец консоли нового поколения Xbox Series X/PlayStation 5.

реклама

О приблизительных ценах на мониторы LG ничего не известно, точной даты запуска серийного производства товара тоже нет. Можно лишь сказать, что это удовольствие в ближайшее пару лет будет дорогим, особенно учитывая, что для ощущения 144ГГц на разрешении 4K нужна хотя бы RTX3070.