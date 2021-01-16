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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, против которого в 2020 году обозлилась оппозиция и вышла сотнями тысяч людей на улицы, заявил, что Беларусь может отказаться от Двигателей Внутреннего Сгорания раньше Европы и заменит их аналогами на электродвигателях.

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Александр Лукашенко напомнил о своих намерениях построить вторую Атомную Электростанцию. На данный момент в Беларуси лишь одна АЭС, строительство которой идёт уже 10 лет, начиная с 2011 года. Во время строительства первой Белорусской АЭС погибло более 10 человек и все из-за "несчастного случая", также было госпитализировано сто сотрудников по вине COVID-19, который привезли 15 специалистов, вернувшихся из России.

Ранее Александр Лукашенко хвастался своим электрокаром Tesla, который подарил ему сам Илон Маск. Несостыковка в том, что Илон Маск отрицает свой подарок белорусскому Президенту. Президент добавил, что электрокар спокойно разгоняется до 280км/ч, хотя Tesla Model S даже в топовой комплектации может выжать из себя максимум 250км/ч.