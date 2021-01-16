S.T.A.L.K.E.R. 2 может не выйти в этом году
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На официальном сайте Xbox появилась информация от PR-менеджера GSC Game World Захара Бочарова, который вкратце рассказал о том, как проходит разработка S.T.A.L.K.E.R. 2.
Разработчик подтвердил, что главного героя игры зовут Скиф, а действия тизера происходили в Припяти. Протагонист игры зашёл в здание, где совсем недавно развели костёр, но он не обратил на это внимание из-за спешки - начался мощный выброс, способный убить сталкера вмиг. Полуразрушенное здание вот-вот окончательно разрушится, сигнал на ПДА пропал, а в тени виден кто-то знакомый Скифу. На фоне играет трек "Линия жизни" группы Сплин.
Также Захар Бочаров упомянул, что впечатлён успехами разработки: игра быстро запускается, поддерживает RTX и 4K разрешение, никаких загвоздок нет, а проект превращается для него в идеальный опыт.
Интересно то, что спустя пару часов был опубликован список эксклюзивов Xbox 2021 года, куда S.T.A.L.K.E.R. 2 не вошёл, хотя должен был, так как GSC Game World сотрудничают с Xbox.
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