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На официальном сайте Xbox появилась информация от PR-менеджера GSC Game World Захара Бочарова, который вкратце рассказал о том, как проходит разработка S.T.A.L.K.E.R. 2.

Разработчик подтвердил, что главного героя игры зовут Скиф, а действия тизера происходили в Припяти. Протагонист игры зашёл в здание, где совсем недавно развели костёр, но он не обратил на это внимание из-за спешки - начался мощный выброс, способный убить сталкера вмиг. Полуразрушенное здание вот-вот окончательно разрушится, сигнал на ПДА пропал, а в тени виден кто-то знакомый Скифу. На фоне играет трек "Линия жизни" группы Сплин.

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