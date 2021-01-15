Крупное обновление Windows 10: что ждёт пользователей
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Microsoft объявили, что в конце этого года пользователей Windows 10 ждёт крупное обновление с наименованием Sun Valley. С собой оно принесёт более качественный дизайн, новый функционал и оптимизацию некоторых процессов.
Хотя точного плана, включающего список изменений, пока нет, известно что компания собирается адаптировать Windows 10 под новый дизайн. Так некоторые кнопки обретут округлые формы, устарелый интерфейс проводника, окна копирования, свойства файлов получат новый интерфейс. Microsoft собираются упростить панель задач, сделав её на подобие той, что в Windows 10X, кнопка "Пуск" также обретёт упрощённую версию в стиле 10X, но это изменение можно будет спокойно отключить.
Приятная новость для владельцев ноутбуков: в Sun Valley можно будет контролировать заряд батареи. Пользователь сможет просматривать какое предложение сколько заряда потребляет, а также появятся инструменты, позволяющие увеличить автономность устройства. Для владельцев планшетов появится система жестов, позволяющая закрепить открытие приложение за определённым количеством тапов по сенсору.
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Огромный плюс то, что теперь большинство встроенных приложений можно будет удалить из системы, сейчас эта функция ограничена и приходится смириться с тем, что ресурсы ЦП потребляет абсолютно ненужный процесс.
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