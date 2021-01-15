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Прототип космического корабля Starship, который в 2026 году должен отправить добровольцев на Марс и помочь основать первую колонию, успешно прошёл все три огневых испытания. Испытания проходили на основном полигоне SpaceX в Техасе, причём интервал между ними был минимален. Трансляция велась с канала NASASpaceflight.

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Подобные испытания уже проходили, но оказались не совсем удачными, в этот раз всё обошлось без казусов, а интервал между испытаниями составил около часа.

Когда эксперты из SpaceX на основе полученных данных смогут исправить все недочёты ракеты, пройдёт её тестовый запуск. Прошлый запуск старой модели Starship SN8 оказался неудачен: ракета взлетела на двенадцать километров, но не сумела приземлиться и разбилась на посадочной полосе. На этот раз компания больше уверена в успехе, так как учла все ошибки прошлой модели. Снизу прикладывается видео запуска ракеты, которая взорвалась при посадке.

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Если испытания пройдут также, как сегодня, Starship сможет отправиться в орбитальный полёт уже в этом году.