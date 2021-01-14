Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Вскоре владельцев "топ-смартфонов за свои деньги" ожидает выход новой прошивки MIUI 12.5, её закрытое бета-тестирование началось ещё в конце декабря. К сожалению, не все смартфоны Xiaomi получат прошивку, компания прекратит поддерживать старые модели.

Прекращение поддержки малоизвестного смартфона Xiaomi Росоphone F1 мало кого расстроит, но проблема в том, что это затронет и относительно новые Redmi, Mi модели.

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Список смартфонов Redmi, которые перестанут поддерживаться Xiaomi:

Redmi 7;

Redmi 7A;

Redmi 8;

Redmi 8A;

Redmi 8A Pro;

Redmi 8A DUAL;

Redmi 9C;

Redmi 9C;

Redmi 9i;

Rdmi 9AT;

Redmi 9 Prime;

Redmi Note 7S;

Redmi Note 7 Pro;

Список смартфонов Mi, которые перестанут поддерживаться Xiaomi:

Mi 8;

Mi 8 Pro;

Mi 8 Under Display Edition;

Mi 8 SE;

Mi 8 Explorer Edition;

реклама

Изначально новую прошивку должен был получить 81 смартфон, но что-то пошло не так и теперь только 62 модели Xiaomi получат прошивку MIUI 12.5 на основе Android 11. Остальные 19 вышеперечисленных смартфонов вряд ли уже когда-то будут поддерживаться Xiaomi и получать обновления.