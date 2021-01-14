Xiaomi прекратит поддержку почти 20 смартфонов
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Вскоре владельцев "топ-смартфонов за свои деньги" ожидает выход новой прошивки MIUI 12.5, её закрытое бета-тестирование началось ещё в конце декабря. К сожалению, не все смартфоны Xiaomi получат прошивку, компания прекратит поддерживать старые модели.
Прекращение поддержки малоизвестного смартфона Xiaomi Росоphone F1 мало кого расстроит, но проблема в том, что это затронет и относительно новые Redmi, Mi модели.
Список смартфонов Redmi, которые перестанут поддерживаться Xiaomi:
- Redmi 7;
- Redmi 7A;
- Redmi 8;
- Redmi 8A;
- Redmi 8A Pro;
- Redmi 8A DUAL;
- Redmi 9C;
- Redmi 9C;
- Redmi 9i;
- Rdmi 9AT;
- Redmi 9 Prime;
- Redmi Note 7S;
- Redmi Note 7 Pro;
Список смартфонов Mi, которые перестанут поддерживаться Xiaomi:
- Mi 8;
- Mi 8 Pro;
- Mi 8 Under Display Edition;
- Mi 8 SE;
- Mi 8 Explorer Edition;
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Изначально новую прошивку должен был получить 81 смартфон, но что-то пошло не так и теперь только 62 модели Xiaomi получат прошивку MIUI 12.5 на основе Android 11. Остальные 19 вышеперечисленных смартфонов вряд ли уже когда-то будут поддерживаться Xiaomi и получать обновления.
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