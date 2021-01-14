Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Цены на новые видеокарты AMD и NVIDIA не могут радовать пользователей: ещё полгода GTX1650 Super можно было приобрести по доступной цене, а теперь придётся вывернуть кошелёк, заплатив почти 300$. Стоит напомнить, что 300$ - рекомендуемая цена RTX3060, но никак не GTX видеокарт.

К сожалению, в ближайшее время хороших прогнозов в этом плане ждать не стоит - майнеры и "Трамповский налог" лишь усугубляют ситуацию. Если с майнерами всё понятно, то что за "Трамповский налог"? Это налогообложение для производителей видеокарт, введённое Администрацией Президента США, теперь NVIDIA и AMD будут выплачивать "компенсацию" штатам в размере 10-25% за производство запчастей за бугром - в Китае. А как известно, крупные промышленные заводы по производству запчастей для видеокарт находятся именно в Китае.

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Помимо этого дефицит вызван пандемией, NVIDIA убеждает людей, что у них возник катастрофический спрос на видеокарты, который они не в состоянии удовлетворить. Буквально год назад, до COVID-19, такого не было.

Из хороших новостей есть лишь заявление финансового директора Колетт Кресс, которая заявила, что в случае резкого роста криптовалюты в цене, NVIDIA готовы начать производство видеокарт без видеовыходов для майнеров.

реклама

Под конец выставки CES2021 NVIDIA ещё раз извинилась за проблемы с поставками видеокарт и поблагодарили геймеров за терпение и понимание. Если ситуация может улучшиться, то произойдёт это не раньше чем в апреле, когда наступит новый финансовый квартал.