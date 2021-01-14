NVIDIA: В ближайшее время улучшения ситуации с дефицитом видеокарт можно не ждать
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Цены на новые видеокарты AMD и NVIDIA не могут радовать пользователей: ещё полгода GTX1650 Super можно было приобрести по доступной цене, а теперь придётся вывернуть кошелёк, заплатив почти 300$. Стоит напомнить, что 300$ - рекомендуемая цена RTX3060, но никак не GTX видеокарт.
К сожалению, в ближайшее время хороших прогнозов в этом плане ждать не стоит - майнеры и "Трамповский налог" лишь усугубляют ситуацию. Если с майнерами всё понятно, то что за "Трамповский налог"? Это налогообложение для производителей видеокарт, введённое Администрацией Президента США, теперь NVIDIA и AMD будут выплачивать "компенсацию" штатам в размере 10-25% за производство запчастей за бугром - в Китае. А как известно, крупные промышленные заводы по производству запчастей для видеокарт находятся именно в Китае.
Помимо этого дефицит вызван пандемией, NVIDIA убеждает людей, что у них возник катастрофический спрос на видеокарты, который они не в состоянии удовлетворить. Буквально год назад, до COVID-19, такого не было.
Из хороших новостей есть лишь заявление финансового директора Колетт Кресс, которая заявила, что в случае резкого роста криптовалюты в цене, NVIDIA готовы начать производство видеокарт без видеовыходов для майнеров.
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Под конец выставки CES2021 NVIDIA ещё раз извинилась за проблемы с поставками видеокарт и поблагодарили геймеров за терпение и понимание. Если ситуация может улучшиться, то произойдёт это не раньше чем в апреле, когда наступит новый финансовый квартал.
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