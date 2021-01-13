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Ранее сообщалось, что Илон Маск занял второе место в списке Forbes и вполне мог стать самым богатым человеком в мире благодаря своим акциям в компаниях Tesla и SpaceX, которые активно начали расти с 2019 года.

Но, к сожалению, теперь Илону Маску хотя бы закрепиться на втором месте: за один день он потерял более 14 миллиардов долларов, связано это с падением в стоимости акций Tesla на 7%. Последний такой крупный крах был в сентябре, когда стоимость акций компании обвалилась на 21%.

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Илон Маск ещё неделю назад предвидел такую ситуацию, по его словам, Tesla напрямую зависит от инвесторов, которые хоть и доверяют компании, но делают это с перспективой на будущую прибыль, так как на данный момент фактическая прибыль Tesla растёт медленно и не оправдывает ожидания акционеров. Владелец компании призывал руководство, чтобы они снижали производственные расходы.

В поддержку предпринимателя-миллиардера можно сказать, что не он один несёт потери в финансовом плане, акции Amazon, которыми владеет самый богатый человек планеты, тоже упали в цене.