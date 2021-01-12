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Samsung на выставке CES2021 представила робота с именем Handy, он умеет относить со стола грязную посуду в посудомойку, убирать одежду, а главное - наливать вино в бокал и приносить его своему хозяину. В этом нелёгком деле роботу помогает его обученный искусственный интеллект и камеры. В зависимости от материала объекта Handy может изменять силу захвата, что позволит передвигать не только лёгкие, но и относительно тяжёлые грузы.

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Также был презентован робот Care, который может запоминать определённые события, вовремя напоминать о них своему хозяину, сообщать когда стоит отдохнуть от работы за ноутбуком. Грубо говоря, ничего инновационного в этом нет, а заменить его можно обыкновенным будильником.

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Говоря о роботах, Sony запатентовали игрового компаньона, который будет сидеть на одном диване со своим хозяином и подбадривать его во время игры, просмотра фильмов. Робот способен выражать свои эмоции, в зависимости от реакции хозяина смеяться или грустить. Когда роботу наносят вред, оскорбляют, он теряет симпатию к своему хозяину и перестаёт выполнять свою задачу - поддерживать его.