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Компания Meizu выпустила копию популярных TWS-наушников Apple AirPods, внешне они похожи на оригинал и не уступают ему по функционалу, зато всего 79 долларов. Выход наушников в Китае запланирован на завтра.

POP Pro, такое название у наушников от Meizu, оснащены гибридной системой шумоподавления, тремя микрофонами, десяти миллиметровыми Hi-Fi динамиками с отсутствием помех и качественным воспроизведением звука, сенсорным управлением. Внешне POP Pro очень похожи на Apple AirPods.

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Заряда Apple AirPods хватит всего на 5 часов прослушивания музыки, когда POP Pro растянет это наслаждение до 6.5 часов. Ранее единственным бюджетный аналогом наушников Apple были Mi Air 2 Pro от Xiaomi, их цена составляет 109 долларов, вариант от Meizu будет стоить всего 499 китайских юаней, в переводе на наши деньги это около 79 долларов.



Если наушники получат популярность в Китае, планируется их выход на рынок других стран, в том числе России. POP Pro вполне могут получить популярность из-за своего скромного ценника, за которым скрывается неплохой гаджет.