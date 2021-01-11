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Lenovo на выставке CES2021 продемонстрировала свои "умные очки" ThinkReality A3, они способны распознавать голос, жесты, положение головы, сканировать штрихкоды и визуализировать до пяти виртуальных мониторов.

В очки встроен процессор Qualcomm Snapdragon XR1 и 8 мегапиксельная камера, позволяющая вести скрытую съёмку в 1080p. Девайс поддерживает технологию Simultaneous Localization And Mapping(SLAM) и внешне похож на массивные солнцезащитные очки, весит всего 130 грамм.

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В отличие от прошлой модели, Lenovo ThinkReality A3 предназначены для офисных работников, их работоспособность обеспечивает подключение к компьютеру или смартфону от Motorola с процессором Snapdragon 800, либо мощнее, с помощью USB-C. Главная задача - 3D визуализация, которая позволит вести работу и обучать штат сотрудников на новом уровне.

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О цене ничего неизвестно, к покупке "умные очки" станут доступны в середине 2021 года, и то, в некоторых странах. Вряд ли Lenovo ThinkReality A3 получит популярность, так как они имеют узкое применение и не предназначены для повседневного ношения.