Умные очки от Lenovo позволят вести скрытую съёмку и окажутся полезными для офисных работников
реклама
Lenovo на выставке CES2021 продемонстрировала свои "умные очки" ThinkReality A3, они способны распознавать голос, жесты, положение головы, сканировать штрихкоды и визуализировать до пяти виртуальных мониторов.
В очки встроен процессор Qualcomm Snapdragon XR1 и 8 мегапиксельная камера, позволяющая вести скрытую съёмку в 1080p. Девайс поддерживает технологию Simultaneous Localization And Mapping(SLAM) и внешне похож на массивные солнцезащитные очки, весит всего 130 грамм.
В отличие от прошлой модели, Lenovo ThinkReality A3 предназначены для офисных работников, их работоспособность обеспечивает подключение к компьютеру или смартфону от Motorola с процессором Snapdragon 800, либо мощнее, с помощью USB-C. Главная задача - 3D визуализация, которая позволит вести работу и обучать штат сотрудников на новом уровне.
реклама
О цене ничего неизвестно, к покупке "умные очки" станут доступны в середине 2021 года, и то, в некоторых странах. Вряд ли Lenovo ThinkReality A3 получит популярность, так как они имеют узкое применение и не предназначены для повседневного ношения.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила