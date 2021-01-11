Тестировщики: Battlefield 6 приятно удивит фанатов
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Инсайдер Том Хендерсон, который уже не первый год в своей профессии и имеет авторитетный блог, уверен что Battlefield 6 удивит фанатов и даст им того, что они хотят. Стоит отметить, что возможности некстген консолей действительно позволят разработчикам "разгуляться" и сделать фотореалистичный шутер.
Шутер уже проходит некоторые "полигоны" тестирования и имеет хорошие отзывы от команды тестировщиков, с прошлой частью в этом плане было хуже, в ней всегда находили какие-то проблемы.
Сам Генеральный Исполнительный Директор Electronic Arts Эндрю Уилсон заявляет, что Battlefield 6 - игра невиданных масштабов. Выход Battlefield 6 запланирован на 2021 год, впервые компания тратит столько времени на разработку Battlefield, пятая часть вышла аж 3 года назад, но в неё по сей день продолжают играть.
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Стоит напомнить, что EA DICE отменили поддержку "игры-сервиса" Battlefield 5 летом 2020 из-за разработки новой части, что очень огорчило геймеров, поэтому критики новой игры франшизы будет более придирчивы, нежели обычно.
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