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Вышедшая в ноябре 2020 года игра Assassin's Creed Valhalla от Ubisoft оказалась не такой плохой, какой её ожидали увидеть. Правда, истинные фанаты ассасина так и не могут смириться, что сеттинг отдаляется от основной тематики игры.

Компания выпустила большое количество обновлений, по сравнению с другими играми серии, для своего детища и, судя по всему, Assassin's Creed Valhalla оказался прибыльным проектом, поэтому его доработка продолжается. Компания составила список известных проблем на основе жалоб игроков, последний раз он обновлялся 8 января. Все ошибки из реестра будут исправлены в следующем патче.

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Последнее обновление игры было выпущено 17 декабря, это был сезон, посвящённый Йоль - зимнему скандинавскому празднику солнцестояния, длился он до 7 января. Игрокам стали доступны новые локации, квесты, испытания, за которые они получали йольские монеты, их можно было обменять на различные сеты снаряжения. К тому же Ubisoft объявила о конкурсе, по результатам которого победители получили набор кредитов Helix стоимостью 50 евро.

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Из минусов лишь то, что в последнем патче, по традициям Ubisoft, было увеличено влияние доната на игровой процесс - добавлен эксклюзивный платный набор.