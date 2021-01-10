Умные часы Xiaomi Mi Band 5 взорвались во время зарядки
реклама
Xiaomi Mi Band 5 - дешёвые умные часы, которые могут похвастаться широким функционалом, различными полезными датчиками и трекерами, имеют скромную стоимость в 2 300 рублей. Часы спокойно относятся к воде, оснащены Bluetooth 5, пульсометром, секундомером, NFC, счётчиком калорий, шагомером, отслеживанием сна и умным будильником. Диагональ AMOLED дисплея составляет всего 1.1 дюйм.
Интересный гаджет, но есть один нюанс: Михель Коста, владелец умных часов от Xiaomi, приобрёл их оригинальную версию не так давно на Amazon, всё бы ничего, только во время зарядки они взорвались. Видимо, проблема была в зарядке, пользователь утверждает что использовал оригинал от производителя. Появившееся пламя задело аккумулятор, что и привело к взрыву.
Взрыв произошёл на расстоянии от воспламеняемых объектов, поэтому вышло избежать пожара, но всё же это никак не утешает. Если бы Xiaomi Mi Band 5 взорвались на руке их владельца, было бы вероятно возгорание вещей, что может привести к многочисленным ожогам тела или вовсе к летальному исходу.
реклама
Хотя цена действительно мала, экономить на таких элементарных вещах, как зарядка, не самый безопасный вариант. Деньги Михелю возвращать не хотят, проводится "расследование", цель которого выяснить, не обманывает ли возмущённый покупатель.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила