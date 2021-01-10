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Xiaomi Mi Band 5 - дешёвые умные часы, которые могут похвастаться широким функционалом, различными полезными датчиками и трекерами, имеют скромную стоимость в 2 300 рублей. Часы спокойно относятся к воде, оснащены Bluetooth 5, пульсометром, секундомером, NFC, счётчиком калорий, шагомером, отслеживанием сна и умным будильником. Диагональ AMOLED дисплея составляет всего 1.1 дюйм.

Интересный гаджет, но есть один нюанс: Михель Коста, владелец умных часов от Xiaomi, приобрёл их оригинальную версию не так давно на Amazon, всё бы ничего, только во время зарядки они взорвались. Видимо, проблема была в зарядке, пользователь утверждает что использовал оригинал от производителя. Появившееся пламя задело аккумулятор, что и привело к взрыву.

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Взрыв произошёл на расстоянии от воспламеняемых объектов, поэтому вышло избежать пожара, но всё же это никак не утешает. Если бы Xiaomi Mi Band 5 взорвались на руке их владельца, было бы вероятно возгорание вещей, что может привести к многочисленным ожогам тела или вовсе к летальному исходу.

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Хотя цена действительно мала, экономить на таких элементарных вещах, как зарядка, не самый безопасный вариант. Деньги Михелю возвращать не хотят, проводится "расследование", цель которого выяснить, не обманывает ли возмущённый покупатель.