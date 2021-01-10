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Microsoft запатентовала технологию создания виртуальных клонов умерших людей

Microsoft запатентовали идею по клонированию умерших людей. Искусственный интеллект будет анализировать манеру общения, характер, голос человека и приобретать его облик.
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Microsoft оформили патент "Creating a Conversational Chatbot of a Specific Pers", суть которого заключается в том, что заказчик передаёт компании информацию о человеке: переписки, голосовые сообщения, личные записи, фотографии, а искусственный интеллект анализирует их, обучается и перенимает его характер, чтобы скопировать личность.

Внешность человека компания также планирует воссоздавать на основе переданных заказчиком фотографий человека. Этакий робот, который изображает выданную ему личность.

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Запатентованная технология может использоваться Microsoft для воссоздания цифрового клона умершего человека, подобные услуги в будущем могут получить популярность.

Стоит понимать, что всё вышесказанное лишь патент, то есть, реализация такого проекта может занять десятилетия. Но удивляет сам факт, что у Microsoft есть планы по "клонированию" умерших людей, когда-то подобное мы могли увидеть лишь по телевизору, в фантастических фильмах. Сейчас же компании видят в этом что-то большее, чем выдумки фантастов - это ли не показатель прогресса?

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