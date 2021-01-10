Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Microsoft оформили патент "Creating a Conversational Chatbot of a Specific Pers", суть которого заключается в том, что заказчик передаёт компании информацию о человеке: переписки, голосовые сообщения, личные записи, фотографии, а искусственный интеллект анализирует их, обучается и перенимает его характер, чтобы скопировать личность.

Внешность человека компания также планирует воссоздавать на основе переданных заказчиком фотографий человека. Этакий робот, который изображает выданную ему личность.

анонсы и реклама RTX 3070 - более 10 видов в XPERT.RU Море 3060Ti по лучшим ценам в XPERT.RU 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -40% на HDD Fujitsu в Регарде Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Запатентованная технология может использоваться Microsoft для воссоздания цифрового клона умершего человека, подобные услуги в будущем могут получить популярность.

Стоит понимать, что всё вышесказанное лишь патент, то есть, реализация такого проекта может занять десятилетия. Но удивляет сам факт, что у Microsoft есть планы по "клонированию" умерших людей, когда-то подобное мы могли увидеть лишь по телевизору, в фантастических фильмах. Сейчас же компании видят в этом что-то большее, чем выдумки фантастов - это ли не показатель прогресса?