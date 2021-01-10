Microsoft запатентовала технологию создания виртуальных клонов умерших людей
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Microsoft оформили патент "Creating a Conversational Chatbot of a Specific Pers", суть которого заключается в том, что заказчик передаёт компании информацию о человеке: переписки, голосовые сообщения, личные записи, фотографии, а искусственный интеллект анализирует их, обучается и перенимает его характер, чтобы скопировать личность.
Внешность человека компания также планирует воссоздавать на основе переданных заказчиком фотографий человека. Этакий робот, который изображает выданную ему личность.
Запатентованная технология может использоваться Microsoft для воссоздания цифрового клона умершего человека, подобные услуги в будущем могут получить популярность.
Стоит понимать, что всё вышесказанное лишь патент, то есть, реализация такого проекта может занять десятилетия. Но удивляет сам факт, что у Microsoft есть планы по "клонированию" умерших людей, когда-то подобное мы могли увидеть лишь по телевизору, в фантастических фильмах. Сейчас же компании видят в этом что-то большее, чем выдумки фантастов - это ли не показатель прогресса?
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