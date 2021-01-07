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Компания Microsoft на основе популярной кубической игры запустили мобильный проект Minecraft Earth, но, увы, из-за пандемии коронавируса его поддержка оказалась невозможна. Игра являлась аналогом некогда популярной Pokemon Go, её цель была покрыть весь мир квадратными блоками и предложить игрокам возможность взаимодействовать с ними.

5 января на официальном сайте Minecraft Earth вышло последнее обновление с подписью: "Давайте устроим ему хорошие проводы!"

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Ключевые изменения:

Снижены цены на внутриигровой контент;

Игроки, которые войдут в игру с 5 января по 30 июня, получат стартовый набор для создания персонажа;

Теперь усиление плавления и создания действуют в радиусе, а не на одного игрока;

Добавлен весь контент, который не выпускался из-за откладывания его разработчиками;

Пока Minecraft Earth ещё активен, каждый желающий сможет скачать его на своё мобильное устройство и по достоинству оценить замену скандальной Pokemon Go.

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Игра перестанет быть доступна в июне этого года из-за нехватки рабочих ресурсов, которые должны быть направлены в более значимые проекты для Microsoft.