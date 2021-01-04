StatCounter поделилось рейтингом браузеров: Google Chrome сдаёт позиции
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StatCounter, анализирующий веб-трафик в интернете, составил рейтинг компьютерных и мобильных браузеров. Хотя Google Chrome всё ещё занимает лидерскую позицию в рейтинге, он стал сдавать свои позиции, а его конкуренты начали набирать обороты.
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Казалось бы, 63% не так плохо, однако, не так давно, в сентябре и октября, рейтинг Google Chrome был выше на 3%, сейчас же эти проценты были поделены между другими браузерами. Разработанный Apple браузер Safari занимает вторую позицию после Google Chrome с рейтингом 19.25%
На мобильных устройствах статистика практически идентична, но в ней Safari заимел целых 25%. Если же учитывать рейтинг лишь на компьютерах и других стационарных устройствах, Safari имеет 10%, а Firefox наступает ему на пятки со своими 8%.
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Вряд ли всем уже привычный Google Chrome со своим удобным удобным функционалом и расширениями в ближайшие десять лет потеряет актуальность, но то, что пользователи находят ему альтернативу, должно как-то потревожить разработчиков и заставить задуматься - всё ли мы делаем так.
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